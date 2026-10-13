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Publicis сохранила годовой прогноз благодаря спросу на маркетинг с использованием ИИ

Publicis сохранила годовой прогноз благодаря спросу на маркетинг с использованием ИИ

Французская рекламная группа Publicis подтвердила годовой прогноз после того, как органическая выручка в третьем квартале выросла на 5%, превысив консенсус аналитиков в 4,8%.

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