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Живая Кубань

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В российском городе подростки пытались попасть в жилище маньяка-каннибала

В российском городе подростки пытались попасть в жилище маньяка-каннибала

В российском городе подростки пытались попасть в жилище маньяка-каннибалаМинувшей ночью в Новокузнецке подростки пытались проникнуть в квартиру Александра Спесивцева — серийного убийцы и каннибала, известного по прозвищу «Новокузнецкий монстр».

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