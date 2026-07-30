В российском городе подростки пытались попасть в жилище маньяка-каннибала

В российском городе подростки пытались попасть в жилище маньяка-каннибалаМинувшей ночью в Новокузнецке подростки пытались проникнуть в квартиру Александра Спесивцева — серийного убийцы и каннибала, известного по прозвищу «Новокузнецкий монстр».
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