Здания Фарфоровского поста могут передвинуть для строительства ВСМ в Петербурге

Этот комплекс имеет историческую ценность Здания Фарфоровского поста в Петербурге могут передвинуть ради строительства высокоскоростной магистрали, соединяющей две столицы, следует из данных на сайте Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культур.