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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарон Рассел может выйти на рынок свободных агентов из-за финансовых проблем «Монако»

Дарон Рассел может стать свободным агентом из-за неопределенности вокруг «Монако». Как сообщают источники BasketNews, проблемы французского клуба могут привести к срыву договоренности с американским разыгрывающим.

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