Два американских штата вступили в борьбу за размещение Космического командования ВС США на фоне предвыборной конкуренции Трампа и Байдена

Давнее противостояние действующего президента США демократа Джо Байдена и его главного соперника экс-президента республиканца Дональда Трампа отражается на самых разных сферах жизнедеятельности американского государства.
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