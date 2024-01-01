Зимние поиски на открытом воздухе

Дедушка Рубус, Рути, Тоша и Вундер отправляются на увлекательную прогулку! 123RF/legion-media.ruНе позволяйте холодной погоде лишить вас развлечений на улице! Хотя днем зимой и меньше солнечного света, нет сомнений в том, что на улице его все равно больше, чем в помещении.