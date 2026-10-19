Сближение президента США Дональда Трампа с Россией вызывает обеспокоенность в Европе и на Украине, поскольку без Вашингтона союзники не смогут обеспечить Киеву необходимую поддержку.
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