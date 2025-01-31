Красный Крест прокомментировал информацию о расправе ВСУ над жителями в Русском Поречном

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Официальный представитель Международного Комитета Красного Креста Фатима Сатор заявила, что гражданские лица на оккупированных территориях должны быть защищены от пыток и убийств в соответствии с международным правом.
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