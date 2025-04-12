Овечкину подарили козленка в честь снайперского рекорда в НХЛ

REUTERS/Geoff Burke-Imagn Images Рроссийскому форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину подарили живого козлена во время торжественного вечера в честь его снайперского рекорда в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Необычный подарок Овечкину преподнес его многолетний товарищ по команде "Вашингтон Кэпиталз" швед Никлас Бекстрём.
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