Стало известно, сколько заработают 8 марта петербургские танцовщики и аниматоры

Они могут заработать до 10 000 рублей в час, хотя некоторые просят даже больше. В Петербурге танцовщики, аниматоры, ведущие и вокалисты могут заработать на 8 марта до 10 000 рублей в час.
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