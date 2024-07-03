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Турист рассказал всю правду об отдыхе в Абхазии: "Чуть не оставил своё здоровье"

Турист рассказал всю правду об отдыхе в Абхазии: "Чуть не оставил своё здоровье"

Путешественник признался, что отдых в Абхазии быстро надоедает, поскольку там отсутствует сервисТурист, отдохнувший в Абхазии, не стал скрывать своих эмоций и поделился ими на сайте "irecommend.

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