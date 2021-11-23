Odnaminyta

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Тест №2 на внимательность из Советского Союза: определите за 30 секунд – в квартире на картинке, есть водопровод?

Тест №2 на внимательность из Советского Союза: определите за 30 секунд – в квартире на картинке, есть водопровод?

Большинство людей, которые жили в СССР по-разному вспоминают как им тогда жилось. Те люди которые живут сейчас в современном мире гаджетов вряд ли поймут, что в современной квартире могут не быть тех удобств, которых не было в советское время.

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