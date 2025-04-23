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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конор обратился к Чендлеру: «У нас есть незаконченное дело»

«У нас есть незаконченное дело», – написал в социальных сетях бывший двойной чемпион UFC. Напомним, что бой между Макгрегором и Чендлером должен был состояться в июне прошлого года, но был отменен из-за травмы ирландца.

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