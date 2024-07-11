Кукуян назначен главным арбитром матча на Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром»

На матч Суперкубка России назначена бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Пресс-служба РФС объявила о назначении бригады арбитров на матч за Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар».
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