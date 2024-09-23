Россия сама подставляет себя под удар. Зачем мы делаем такой подарок Западу?

Россия сама подставляет себя под удар, отправляя за границу тысячи тонн стратегических металлов, которые не только критически важны для нашей обороны, но и активно используются странами, вводящими против нас санкции.
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