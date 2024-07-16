Почему спонсор Зеленского сбежал в Лондон, и о чём он хочет там рассказать

© SOPA Images/GloballookpressВчера 7,9K прочитали Вчера 7,9K прочитали На днях в новостной ленте Украины появилось сообщение, что 62-летний Геннадий Боголюбов, состояние которого, по версии "Форбс", составляет 1 млрд долларов, сбежал из страны.