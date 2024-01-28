Начало посещения детского сада: как справиться с детским страхом разлуки

Тревожность при расставании с мамой является чем-то нормальным для маленьких детей, считает Татьяна Турута, воспитатель в государственном учреждении дошкольного образования № 8 «Вынтулец» в Оргеевском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии