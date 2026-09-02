На фоне воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы

Более 10 взрывов прогремело в Одессе ночью 2 сентября. По данным Shot, ВС РФ нанесли ракетный удар по энергетической и портовой инфраструктуре.
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