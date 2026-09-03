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Половина опрошенных россиян ждет от ИИ-рекламы естественности и честности

Половина опрошенных россиян ждет от ИИ-рекламы естественности и честности

Большинство россиян — 92% — убеждены в том, что объем рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта, в ближайшем будущем будет только увеличиваться.

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