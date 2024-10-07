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Торговая неделя началась снижением цен на нефть

Торговая неделя началась снижением цен на нефть

Торговая неделя началась снижением цен на нефть Татьяна АрестоваВ начале торгов 7 октября цены на нефть снизились после самого значительного недельного роста за более чем год, зафиксированного на прошлой неделе.

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