Торговая неделя началась снижением цен на нефть Татьяна АрестоваВ начале торгов 7 октября цены на нефть снизились после самого значительного недельного роста за более чем год, зафиксированного на прошлой неделе.
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