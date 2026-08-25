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Sobakaru

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Коллаборация сезона — свежие булочки Kona и свежий журнал Собака.ru!

Коллаборация сезона — свежие булочки Kona и свежий журнал Собака.ru!

В Kona Cafe Большом проспекте ПС, 13/4, готовят бейглы, омлеты-торнадо и кардамоновые булочки, за которыми выстраиваются очереди (буквально!).

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