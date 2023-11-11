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Спички - не игрушка

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Если звезды «зажигают» — значит, они в Израиле

Если звезды «зажигают» — значит, они в Израиле

Как живут наши медиа-беглецы в условиях военного положения Вера Жердева На фото: Андрей Макаревич* (Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС) Материал комментируют: Александр Каргин Сейчас — плохо, но потом будет ещё хуже.

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