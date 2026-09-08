Трамп назвал условие падения цен на бензин в США

Президент США заявил, что топливо подешевеет после окончания конфликта с Ираном – по его мнению, в этом случае в стране резко снизятся цены на нефть и бензин.
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