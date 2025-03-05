На Ямале системы видеонаблюдения появятся в 23 дворах

Камеры видеонаблюдения установят в 23 ямальских дворах в восьми муниципалитетах. Все записи с них будут храниться в спецархиве и использоваться для расследования инцидентов, рассказал замдиректора департамента региональной безопасности ЯНАО Илья Лян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии