Before Law & Order: SVU, Mariska Hargitay Had A Brief But Hilarious Seinfeld Role

Before she shot to fame playing Olivia Benson in "Law & Order: Special Victims Unit," Mariska Hargitay played a small role in a memorable episode of "Seinfeld.
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