Житель Суджанского района: волонтеры вывозили стариков из-под обстрелов ВСУ

Житель Суджанского района рассказал военным следователям, как спасался от украинских обстрелов. После нападения ВСУ на курское приграничье мужчина не смог эвакуироваться, его вместе с тремя стариками спустя два дня вывез из населенного пункта волонтер.
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