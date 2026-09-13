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Тульские новости

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Продукция тульских оружейников усиливает российскую ПВО

Продукция тульских оружейников усиливает российскую ПВО

Зенитные комплексы «Панцирь-С1М» и «Панцирь-СМД-Е» производства тульских оружейников могут нести до 48 малогабаритных зенитных ракет, эффективно борясь с беспилотниками и крылатыми ракетами.

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