В округе установили вендинговые автоматы по продаже молочки

В трёх округах Москвы заработали молокоматы. В СЗАО установили семь вендинговых аппаратов, в которых круглосуточно можно купить молочные продукты из Московской области – молоко, питьевой йогурт, сметану, сливочное масло, ряженку, творог.
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