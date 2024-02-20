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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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В округе установили вендинговые автоматы по продаже молочки

В округе установили вендинговые автоматы по продаже молочки

В трёх округах Москвы заработали молокоматы. В СЗАО установили семь вендинговых аппаратов, в которых круглосуточно можно купить молочные продукты из Московской области – молоко, питьевой йогурт, сметану, сливочное масло, ряженку, творог.

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