Солнечная энергия в жилых домах экономит меньше энергии, чем ожидалось

Представьте себе домохозяйство, которое потребляет 1000 киловатт-часов энергии в месяц. Затем они устанавливают на своей крыше солнечные панели, которые в среднем генерируют 500 киловатт-часов электроэнергии в месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии