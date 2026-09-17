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Газета.ру

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В Хабаровском крае на территорию села вышел тигр

В Хабаровском крае на территорию села вышел тигр

В Хабаровском крае заметили тигра, вышедшего на одну из улиц поселка. Об этом сообщила администрация сельского поселения «Село Маяк».

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