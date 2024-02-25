Наступление с десятком тысяч в окружении: Итоги двух лет СВО на карте

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Леонид Ла Рошель

Не особо похоже, что одной из целей СВО было "свержение режима", все бывшие и действующие военные преступники бандерлохи живы и в меру здоровы, половина уже рассосалась по миру. И очень похоже, что такая безнаказанность вселяет в этих отморозков излишнюю уверенность в себя и окружающих, что позволяет коксонюхающему презику фестивалить по миру и принимать у себя других неадекватов из стран участников НАТО.