24 февраля 2022 года Россия бросила вызов мировому порядку, сложившемуся после поражения СССР в холодной войне.
Наступление с десятком тысяч в окружении: Итоги двух лет СВО на карте
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не особо похоже, что одной из целей СВО было "свержение режима", все бывшие и действующие военные преступники бандерлохи живы и в меру здоровы, половина уже рассосалась по миру. И очень похоже, что такая безнаказанность вселяет в этих отморозков излишнюю уверенность в себя и окружающих, что позволяет коксонюхающему презику фестивалить по миру и принимать у себя других неадекватов из стран участников НАТО.
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14 час.
Юрий Золотарев
Нацистской БандероЖОпии не должно быть на планете Земля!! Это - гнилой аппендикс, который следует вырезать, чтобы не отравился весь организм нашей Планеты!
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11 час.
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