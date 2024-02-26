«Оставила след в истории»: женский голос «Игры престолов» Юлия Рудина — об озвучке сериала

Актриса рассказала, какие персонажи заняли особое место в её сердце. Актриса озвучки Юлия Рудина, чьим голосом в России заговорили сразу несколько героинь нашумевшего сериала «Игра престолов», рассказала 78.
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