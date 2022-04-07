2 актера, которые жалели, что согласились на роли в популярных фильмах и 1 актер, который жалел, что исполнил известную песню

2 актера, которые жалели, что согласились на роли в популярных фильмах и 1 актер, который жалел, что исполнил известную песню

Такая вот ирония актерской судьбы. Некоторые представители этой профессии много бы отдали, чтобы стать известными и популярными, а наши герои, наоборот, жалели, что согласились на предложения сняться в популярных фильмах и спеть известные шлягеры.

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