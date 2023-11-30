Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, Россия поднимает регион из руин. Не рановато ли?

Vlad

"Судить об этом можно разно". Грозный не пример. Даже самый тупой понимает за счет чего живет Чечня. Не зря по мессенжерам ходит видео свадебных кортежей! Мариуполь разрушен тотально и его восстановление неразрывно связано с восстановлением промышленности, вокруг которой и возник город. Как и весь Донбасс, который создавался как промышленный район-он же Донецко-Криворожская республика. Это единый технологически связанный район. Руда-уголь-металл-машиностроение-углехимия-энергетика-транспорт. По этой же причине и плотность населения чуть ли не китайская.