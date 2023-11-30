В Донбассе «город-сад» будет — но, наверное, не сразу Дмитрий Родионов На фото: последствия обстрела Донецка (Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Андрей Милюк Владимир Сапунов Россия строит на Донбассе «город-сад», считает главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, Россия поднимает регион из руин. Не рановато ли?
Комментарии
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Vlad
Точно?
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19 час.
Vlad
"Судить об этом можно разно". Грозный не пример. Даже самый тупой понимает за счет чего живет Чечня. Не зря по мессенжерам ходит видео свадебных кортежей! Мариуполь разрушен тотально и его восстановление неразрывно связано с восстановлением промышленности, вокруг которой и возник город. Как и весь Донбасс, который создавался как промышленный район-он же Донецко-Криворожская республика. Это единый технологически связанный район. Руда-уголь-металл-машиностроение-углехимия-энергетика-транспорт. По этой же причине и плотность населения чуть ли не китайская.
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18 час.
Я
Яна
Конечно смысла нет. Если средства девать некуда, то можно бесконечно этим заниматься.
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18 час.
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