С военнослужащими общевойсковой армии ВВО в Приморском крае перед новым учебным периодом состоялись занятия по пожарной безопасности

Специалисты службы пожарной безопасности провели инструктажи для повышения уровня информированности личного состава об основных причинах возникновения пожаров, оперативном реагировании, порядке действий при возникновении возгорания и чрезвычайных ситуаций.
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