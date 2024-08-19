«Злой тренер и лютый хореограф»: Алена Апина рассказала, как похудела на 14 кг

Певица Алена Апина призналась, что похудела на 14 килограммов. 59-летняя исполнительница хита «Электричка» не пользовалась модными препаратами для уменьшения веса, а просто отказывала себе в еде и много репетировала.
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