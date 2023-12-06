Царев: удар по Киве — это удар по России

Бывший депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что убийство украинского политика Ильи Кивы в Московской области — это удар по России, и ответ должен быть серьезным .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии