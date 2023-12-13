Юрист Соловьев заявил, что в 2024 году вырастет налог на недвижимость

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в 2024 году вырастет налог на недвижимость из-за проведенной кадастровой переоценки объектов недвижимости, цена которых за прошедший год подросла на 20-25%.
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