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Царьград

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Чемодан с драгоценностями на €1,3 млн исчез в Париже 19 июля

Чемодан с драгоценностями на €1,3 млн исчез в Париже 19 июля

Во Франции расследуют исчезновение багажа 45-летнего американского бизнесмена с ювелирными изделиями на сумму более €1,3 млн.

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