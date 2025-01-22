iPhone 17 получит одну камеру? Появились странные фото корпусов новинки

Инсайдер под ником Majin Bu опубликовал фотографии корпусов для нового смартфона компании Apple. Он называет эту модель iPhone 17, ссылаясь на собственного информатора: «На основании того, что сообщил мой источник, это будет новый дизайн iPhone 17».
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