"Зрители хлопали каждые пять минут": в прокат вышел приключенческий фильм про гонки "Битва моторов"

"Битва моторов" рассказывает историю создания первого русского серийного автомобиля. В 1908 году авантюрист Андрей Нагель вместе с инженером Дмитрием Бондаревым и верной командой единомышленников начинают работу над легендарным "Руссо-Балт".
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