Аксёнов наградил сотрудников крымского Управления ФСБ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня работника органов безопасности Российской Федерации, которое состоялось в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым.
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