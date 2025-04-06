Медвежий угол
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Медвежий угол

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Приезжие спалили Судостроительный завод после модернизации в 2 млрд. потому что курили рядом с газовыми баллонами

Приезжие спалили Судостроительный завод после модернизации в 2 млрд. потому что курили рядом с газовыми баллонами

Avia.pro - СМИ Петрозаводск, 3 апреля 2025 года. На Онежском судостроительном заводе, который с прошлого года лелеют и холят на миллиарды, сегодня утром полыхнуло так, что дым до небес.

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Комментарии
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W
Walery
Не исключено.., что диверсия.  Но может быть и такое - разворовали и... все улики в огонь...  Полувоенное положение в стране... однако тем не менее СМЕРШ  отсутствует...  = это ли не диверсия?
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8 час.
alik3456 Джексон
Смотреть ниже. Ми курилитя...
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3 час.
vladimir vedenkin
они много чего говорят...
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1 час.
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