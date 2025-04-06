Приезжие спалили Судостроительный завод после модернизации в 2 млрд. потому что курили рядом с газовыми баллонами

Avia.pro - СМИ Петрозаводск, 3 апреля 2025 года. На Онежском судостроительном заводе, который с прошлого года лелеют и холят на миллиарды, сегодня утром полыхнуло так, что дым до небес.
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