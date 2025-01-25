Никто из мировых лидеров не поздравил Владимира Зеленского с 47-летием

Ни один из мировых лидеров не поздравил Владимира Зеленского с днем рождения, который был 25 января. Даже Майя Санду, президент Молдавии, которая в это время находилась в Киеве, не поздравила своего «друга».
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