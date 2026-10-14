Аномальные для октября морозы охватили Якутию, Магаданскую область и Чукотку. В некоторых населенных пунктах ночная температура уже опускалась до -30 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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