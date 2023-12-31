Почему праздник Ильи Муромца 1 января важно было встретить в новой одежде Ксения Кирпик 1 января традиционно отмечается как начало Нового года, представляя собой один из наиболее любимых праздников среди россиян.
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