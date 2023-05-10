Скандал в Катаре: Русских болельщиков выставили с чемпионата мира из-за георгиевских лент

В Дохе болельщикам из России запретили посещать игры после демонстрации георгиевских лент.Троих граждан России удалили с соревнований чемпионата мира по дзюдо в Дохе из-за георгиевских лент, которые они прикололи к одежде по случаю Дня Победы.