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Скандал в Катаре: Русских болельщиков выставили с чемпионата мира из-за георгиевских лент

Скандал в Катаре: Русских болельщиков выставили с чемпионата мира из-за георгиевских лент

В Дохе болельщикам из России запретили посещать игры после демонстрации георгиевских лент.Троих граждан России удалили с соревнований чемпионата мира по дзюдо в Дохе из-за георгиевских лент, которые они прикололи к одежде по случаю Дня Победы.

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