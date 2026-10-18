Директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько пояснил, что перед выходом на рынок препараты проходят государственную регистрацию и обязательную лабораторную проверку, а после начала продаж действует постоянный мониторинг побочных эффектов.