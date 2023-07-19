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Совфед одобрил обращение к парламентам по кассетным боеприпасам для Киева

Совфед одобрил обращение к парламентам по кассетным боеприпасам для Киева

Обращение к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям в связи с решением Соединенных Штатов Америки о поставках Украине кассетных боеприпасов принял Совет Федерации 19 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

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