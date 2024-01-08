Наглая политика, возведенная в абсолют: Токаев сказал свое дерзкое слово в вопросе антироссийских санкций

Владимир Алтайцев

Ждать благодарности от всех лимитрофов бесполезно. Если бы ВВП РФ был не 4,7 процентов от мирового, а примерно 15-18%, то и все лимитрофы присмирели бы и не гадили России.Но достигнуть этих 15% не можем, пока за рубежом лежат больше 2 триллионов долларов, украденных у народа России абрамовичами-дерипасками и прочими фридманами-потаниными.