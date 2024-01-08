В тяжёлые времена СВО России стоит задуматься, являются ли нашими союзниками те страны, которые ранее громко заявляли о "дружбе".
Наглая политика, возведенная в абсолют: Токаев сказал свое дерзкое слово в вопросе антироссийских санкций
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ждать благодарности от всех лимитрофов бесполезно. Если бы ВВП РФ был не 4,7 процентов от мирового, а примерно 15-18%, то и все лимитрофы присмирели бы и не гадили России.Но достигнуть этих 15% не можем, пока за рубежом лежат больше 2 триллионов долларов, украденных у народа России абрамовичами-дерипасками и прочими фридманами-потаниными.
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16 час.
Андрей Становой
И ВКС! То есть три!
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15 час.
Александр Ткаченко
Надо организовать сбор кизяка для замерзающего Казахстана. Мы же не звери. Да и ещё войлока на юрты тёплая штука.
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14 час.
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