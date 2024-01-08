БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Наглая политика, возведенная в абсолют: Токаев сказал свое дерзкое слово в вопросе антироссийских санкций

Наглая политика, возведенная в абсолют: Токаев сказал свое дерзкое слово в вопросе антироссийских санкций

В тяжёлые времена СВО России стоит задуматься, являются ли нашими союзниками те страны, которые ранее громко заявляли о "дружбе".

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ждать благодарности от  всех лимитрофов бесполезно. Если  бы  ВВП  РФ  был  не  4,7 процентов  от мирового, а  примерно  15-18%, то и  все  лимитрофы  присмирели бы  и  не гадили России.Но достигнуть этих  15%  не можем, пока  за  рубежом  лежат больше 2 триллионов  долларов, украденных у  народа  России абрамовичами-дерипасками и прочими фридманами-потаниными.
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16 час.
Андрей Становой
И ВКС! То есть три!
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15 час.
Александр Ткаченко
Надо организовать сбор кизяка для замерзающего Казахстана. Мы же не звери. Да и ещё войлока на юрты тёплая штука.
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14 час.

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